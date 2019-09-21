Снег ожидается на Кубани в ближайшие сутки

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-21T18:13:49+03:00

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Белые мухи - снежные хлопья - могут увидеть жители Краснодарского края в пределах ближайших суток.

- На Кубани местами ожидается дождь, в отдельных районах — сильный, в горах — дождь с мокрым снегом. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5+10 градусов, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском Гидрометцентре.

Однако расстраиваться не надо, осень еще не завладела южным регионом полностью. Это всего лишь холодный фронт, который пришел на Кубань из центральной части России.

- На следующей неделе погода начнет налаживаться, - пояснили метеорологи. - Уже в понедельник, 23 сентября, температура повысится до 23 градусов. А к концу недели достигнет комфортных значений.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Краснодар отмечает свое 226-летие. В мэрии рекомендовали одеться потеплее и взять зонты всем, кто собирается на концерт Сюткина, Иванушек и других в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU