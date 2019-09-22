На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Сильный ветер надвигается на Краснодар и Краснодарский край. Синоптики предупреждают о том, что порывы могут достигать 23 метров в секунду. Экстренное предупреждение выпустили и в МЧС. Непогоду ожидают до конца суток 22 сентября, ночью и утром 23 сентября.
- В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 22 сентября, а также ночью и утром 23 сентября местами в крае и в Краснодаре ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами 12-20 м/с, в дневные и вечерние часы 22 сентября в отдельных районах до 23 м/с, - гласит текст экстренного предупреждения.
Кроме того, 22-24 сентября на черноморском побережье Краснодарского края местами чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, что в ночь на 22 сентября в Мостовском районе, Лаго-Наки и курортах Красной Поляны выпал снег.
ИСТОЧНИК KP.RU