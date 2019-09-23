В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-23T10:44:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях снижения задолженности по налогам в Новороссийске на улице Мысхакское шоссе прошло рейдовое мероприятие. Он состоялось благодаря усилиям сотрудников налоговой инспекции, ГИБДД, мэрии города. Во время мероприятия применялся мобильный аппаратный комплекс «Дорожный Пристав».

- По итогам было зафиксировано 6 автомобилей неплательщиков, арестована одна машина с суммой задолженности 1,2 миллион рублей, вручена 1 квитанция на уплату налога и пени, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Программный комплекс «Дорожный пристав» фиксирует номера машин и сверяет с данными судебных приставов, а именно номерами авто, владельцы которых не уплачивают алименты, налоги, штрафы.

Напомним, на Кубани мужчина угнал авто со спящим водителем на заднем сидении. Злоумышленник не справился с управлением, наехал на препятствие и оставил машину на берегу реки.

ИСТОЧНИК KP.RU