В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
Напомним, после празднования Дня города молодежь устроила дискотеку прямо на проезжей части в центре Краснодара. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как парни и девушки перекрыли дорогу, забрались на капоты автомобилей и стали танцевать.
Жителей близлежащих домов такое шоу очень возмутило. Стрелки часов показывали два часа ночи. Как рассказывают очевидцы, многие были в неадекватном состоянии, возможно пьяны, и никак не реагировали на происходящее вокруг.
Как рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, полиция по данному факту проводит проверку. Установят обстоятельства происшествия, а также был ли факт нарушения общественного порядка или правил дорожного движения.
В Краснодаре молодежь перекрыла дорогу и устроила танцы на машинах.Видео: "Регион Online"
ИСТОЧНИК KP.RU