В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-23T12:01:52+03:00

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Напомним, после празднования Дня города молодежь устроила дискотеку прямо на проезжей части в центре Краснодара. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как парни и девушки перекрыли дорогу, забрались на капоты автомобилей и стали танцевать.

Жителей близлежащих домов такое шоу очень возмутило. Стрелки часов показывали два часа ночи. Как рассказывают очевидцы, многие были в неадекватном состоянии, возможно пьяны, и никак не реагировали на происходящее вокруг.

Как рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, полиция по данному факту проводит проверку. Установят обстоятельства происшествия, а также был ли факт нарушения общественного порядка или правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/733625" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре молодежь перекрыла дорогу и устроила танцы на машинах.Видео: "Регион Online"

ИСТОЧНИК KP.RU