СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-23T12:54:11+03:00

На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда

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Четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда в Краснодарском крае. Инцидент произошел 23 сентября на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс.

- Машинист поезда заметил перебегающего мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, четырехлетний малыш погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, мальчик перебегал пути с 71-летним дедушкой. Пенсионер выжил, его опрашивают.

Напомним, на Кубани мужчину насмерть сбил поезд. Трагедия случилась в субботу, 18 мая. В 17:15 в дежурную часть Белореченского ЛОП сообщили о том, что на железнодорожном перегоне Гончарка-Белореченская мужчину сбил поезд. Машинист увидел мужчину в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал. Затем начал экстренно тормозить состав, но трагедии избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU