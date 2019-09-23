В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Краснодарский край стал одним из 14 субъектов-участников регионального и российского анализа качества общего образования по модели PISA. Участие примут 85 образовательных организаций края – 71 школа и 14 колледжей.
- Выборку учебных заведений из разных муниципальных образований Кубани определили федеральные эксперты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Регион уже поучаствовал в разведывательном этапе «Удовлетворенность качеством образования обучающихся, их родителей, руководителей и учителей». Сейчас идет подготовка к проведению следующего соцопроса. Он пройдет с 20 по 25 сентября 2019 года.
Региональную и общероссийскую оценку по модели PISA проведут в школах и колледжах с 21 октября по 15 ноября.
Напомним, более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU