2019-09-23T13:55:07+03:00
Общество

В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам

Участие примут 85 образовательных организаций Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодасркого краяФото: администрация Краснодасркого края
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Краснодарский край стал одним из 14 субъектов-участников регионального и российского анализа качества общего образования по модели PISA. Участие примут 85 образовательных организаций края – 71 школа и 14 колледжей.

- Выборку учебных заведений из разных муниципальных образований Кубани определили федеральные эксперты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Регион уже поучаствовал в разведывательном этапе «Удовлетворенность качеством образования обучающихся, их родителей, руководителей и учителей». Сейчас идет подготовка к проведению следующего соцопроса. Он пройдет с 20 по 25 сентября 2019 года.

Региональную и общероссийскую оценку по модели PISA проведут в школах и колледжах с 21 октября по 15 ноября.

Напомним, более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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