«Никого из туристов не пускать!»: башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-23T16:49:25+03:00

О том, когда она откроется вновь, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

Одна из самых известных сочинских достопримечательностей закрылась еще в конце июня. Тогда над курортом проходил грозовой фронт - в здание ударила молния. Из-за этого на объекте культурного наследия образовались трещины. Внутри башни стало опасно находиться, поэтому объект закрыли для туристов.

После инцидента началось тщательное обследование башни. И вот стало известно, что объект культурного наследия признан «аварийным». Потому вход для туристов туда под запретом.

- Какие работы необходимо будет провести, станет известно после предоставления отчета от организации, которые выполняют работы согласно заданию Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

На данный момент пока даже не ясно, в какую сумму обойдется реконструкция. Предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации. Неизвестно и то, когда откроется любимая многими достопримечательность.

Напомним, смотровая башня на горе Большой Ахун была построена в тридцатые года 20 века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов. Сама башня сделано из грубо обработанного известняка, в романском стиле. Внешне она похожа на небольшую крепость.

В последний раз капитальный ремонт проводился в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU