«Никого из туристов не пускать!»: башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной
Одна из самых известных сочинских достопримечательностей закрылась еще в конце июня. Тогда над курортом проходил грозовой фронт - в здание ударила молния. Из-за этого на объекте культурного наследия образовались трещины. Внутри башни стало опасно находиться, поэтому объект закрыли для туристов.
После инцидента началось тщательное обследование башни. И вот стало известно, что объект культурного наследия признан «аварийным». Потому вход для туристов туда под запретом.
- Какие работы необходимо будет провести, станет известно после предоставления отчета от организации, которые выполняют работы согласно заданию Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.
На данный момент пока даже не ясно, в какую сумму обойдется реконструкция. Предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации. Неизвестно и то, когда откроется любимая многими достопримечательность.
Напомним, смотровая башня на горе Большой Ахун была построена в тридцатые года 20 века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов. Сама башня сделано из грубо обработанного известняка, в романском стиле. Внешне она похожа на небольшую крепость.
В последний раз капитальный ремонт проводился в 2004 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»