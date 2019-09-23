2019-09-23T16:49:25+03:00
Происшествия

«Никого из туристов не пускать!»: башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной

О том, когда она откроется вновь, пока неизвестно
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Сочинского национального парка.Фото: Сочинского национального парка.
Изменить размер текста:

Одна из самых известных сочинских достопримечательностей закрылась еще в конце июня. Тогда над курортом проходил грозовой фронт - в здание ударила молния. Из-за этого на объекте культурного наследия образовались трещины. Внутри башни стало опасно находиться, поэтому объект закрыли для туристов.

После инцидента началось тщательное обследование башни. И вот стало известно, что объект культурного наследия признан «аварийным». Потому вход для туристов туда под запретом.

- Какие работы необходимо будет провести, станет известно после предоставления отчета от организации, которые выполняют работы согласно заданию Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

На данный момент пока даже не ясно, в какую сумму обойдется реконструкция. Предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации. Неизвестно и то, когда откроется любимая многими достопримечательность.

Напомним, смотровая башня на горе Большой Ахун была построена в тридцатые года 20 века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов. Сама башня сделано из грубо обработанного известняка, в романском стиле. Внешне она похожа на небольшую крепость.

В последний раз капитальный ремонт проводился в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре Следком проводит проверку по факту гибели в пожаре мужчины
В Краснодаре на неделю перекроют для движения одну полосу по улице Красной
Анапа примет чемпионат по силовому экстриму
«Дни российских вин» не обойдутся без кубанской продукции
Из Сочи не могут вылететь пассажиры четырех рейсов
На Кубани стали производить больше мяса
Температура воды в Черном море 23 сентября 2019: стало чуть прохладнее, но вполне комфортно
На Кубани закрыли нелегальное казино
В Северском районе начальник почтамта присвоила свыше 800 тысяч рублей
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
После пожара на рынке Геленджика мэрия расторгла договоры аренды с владельцами точек
В Краснодаре на месяц ограничили проезд транспорта на участке улицы Бородинской
В краснодарских бассейнах закончился купальный сезон
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани