В Краснодаре на неделю перекроют для движения одну полосу по улице Красной

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-23T19:51:50+03:00

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В Краснодаре отремонтируют 10 колодцев коммуникаций, расположенных на улице Красной. Из-за этого в ночное время будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне главной улицы краевой столице на участке от дома № 21 до пересечения с улицей Длинной.

- Работы стартуют 24 сентября. Ожидается, что они займут неделю. Автовладельцев просят быть внимательными на данном участке, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе ремонта специалисты приведут в порядок верхнюю часть колодцев, заменят чугунные крышки, а также устранят просадку асфальтобетонного покрытия.

Напомним, В Краснодаре стартовали работы по прокладке ливневой канализации на участке улицы Бородинской от дома № 152 до пересечения с Почтовой. Из-за этого на данном участке с 23 сентября до 22 октября в ночное время суток будут ограничивать движение транспорта на выезд из краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU