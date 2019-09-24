Маленькой американке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поможет врач из Краснодара

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-24T10:59:44+03:00

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Американка Луна Феннер родилась с врожденным меланоцитарным невусом. Подобная аномалия выражается в появлении черного пятна на лице, которое напоминает маску. Об этом сообщает Daily Mail.

На ее родине один из докторов предлагал родителям сделать ребенку около 100 лазерных процедур, что очень опасно, а также стоит баснословных денег. Другие врачи также предлагали длительное и дорогостоящее лечение.

Вскоре с мамой девочки связался краснодарский врач Павел П. Он прочел историю девочки в газетах и решил помочь. Доктор предложил свою методику лечения. Она должна занять 18 месяцев. Девочке также понадобиться всего 7-8 операций против 100. Родители Луны хорошо подумали и решились ехать в Россию. Сегодня, 24 сентября, Луна с мамой должны вылететь в Краснодар, чтобы начать лечение. Каждая операция будет стоить около 25 тысяч долларов.

Напомним, краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района. 29 пациентов получили направление в Краевую клиническую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU