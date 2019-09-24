2019-09-24T10:59:44+03:00
Общество

Маленькой американке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поможет врач из Краснодара

Малышка вместе с мамой должна была вылететь в краевую столицу 24 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/carol35miamiФото: instagram.com/carol35miami
Изменить размер текста:

Американка Луна Феннер родилась с врожденным меланоцитарным невусом. Подобная аномалия выражается в появлении черного пятна на лице, которое напоминает маску. Об этом сообщает Daily Mail.

На ее родине один из докторов предлагал родителям сделать ребенку около 100 лазерных процедур, что очень опасно, а также стоит баснословных денег. Другие врачи также предлагали длительное и дорогостоящее лечение.

Вскоре с мамой девочки связался краснодарский врач Павел П. Он прочел историю девочки в газетах и решил помочь. Доктор предложил свою методику лечения. Она должна занять 18 месяцев. Девочке также понадобиться всего 7-8 операций против 100. Родители Луны хорошо подумали и решились ехать в Россию. Сегодня, 24 сентября, Луна с мамой должны вылететь в Краснодар, чтобы начать лечение. Каждая операция будет стоить около 25 тысяч долларов.

Напомним, краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района. 29 пациентов получили направление в Краевую клиническую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани
Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»
Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны
На школьном стадионе в Новороссийске нашли труп
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
На Кубани более 100 литров донорской крови заготовлено за неделю
В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения
В Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров
Судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара
В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков
В Курганинском районе строят новый сквер
В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги
В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспорт
В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей
В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку
В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение
В Краснодаре в футбол сыграли команда главы города и сборная студентов из Сирии
В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей
Незаконная «Табакерка» пошла под снос в Краснодаре
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»
«Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку»