2019-09-24T10:26:28+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей

Женщина сама передала злоумышленнику пароль для входа в мобильное приложение банка
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублейНа Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Усть-Лабинскому району с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказал, что с ее банковского счета пропали 5 тысяч рублей.

- Заявительница попросила в социальной сети своего знакомого узнать остаток на ее банковском счете, при этом она передала мужчине пароль для входа в мобильное приложение банка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре задержали 27-летнего местного жителя. Он рассказал, что перевел деньги со счета заявительницы на свой. На него завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей. Они подделали сведения в контракте и присвоили себе деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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