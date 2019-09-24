На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей
В дежурную часть по Усть-Лабинскому району с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказал, что с ее банковского счета пропали 5 тысяч рублей.
- Заявительница попросила в социальной сети своего знакомого узнать остаток на ее банковском счете, при этом она передала мужчине пароль для входа в мобильное приложение банка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вскоре задержали 27-летнего местного жителя. Он рассказал, что перевел деньги со счета заявительницы на свой. На него завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей. Они подделали сведения в контракте и присвоили себе деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU