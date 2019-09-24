2019-09-24T12:19:56+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспорт

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспортВ Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспортФото: Архив "КП"
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В дежурную часть по Отрадненскому району ночью обратился 26-летний охранник одной из сельскохозяйственных организаций. Он рассказал, что прохожий, угрожая ему, выстрелил вверх из пистолета несколько раз. После он скрылся с места происшествия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов задержали 30-летнего приезжего из Северо-Кавказского региона на одной из улиц станицы и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что подозреваемый перед тем, как скрыться с места происшествия, похитил из автомобиля охранника его паспорт. Зачем он это сделал, выясняют сотрудники полиции.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по двум статьям. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей. Женщина сама передала злоумышленнику пароль для входа в мобильное приложение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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