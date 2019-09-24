В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-24T13:13:35+03:00

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Уточнения по оформлению вывесок на зданиях Краснодара разработали сотрудники городского департамента архитектуры и градостроительства. В документ добавили таблицу, где наглядно видно, что и в каких местах разрешено или запрещено использовать. Теперь вся информация, которая ранее занимала несколько листов, собрана в одном слайде.

- Обновления в методических рекомендациях также содержат описания по композиции вывесок с подложками. В них указано, например, какими должны быть расстояния от букв и знаков информационных конструкций до краев подложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В «методичке» есть информация о том, как согласовать вывеску самостоятельно. Для этого нужно знать, в какой зоне она будет располагаться. А от этого уже зависит, куда обращаться. В документе подробно описаны, какие именно сведения и материалы должны содержаться в проекте для согласования.

Напомним, сети водоснабжения в хуторах Копанском и Новом начнут строить до конца 2019 года. Также здесь планируется капитально отремонтировать помещения в трех детсадах города, в них создадут новые группы для дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU