2019-09-24T13:13:35+03:00
Общество

В Краснодаре обновили рекомендации по оформлению вывесок на зданиях

Они касаются дизайн-кода краевой столицы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Уточнения по оформлению вывесок на зданиях Краснодара разработали сотрудники городского департамента архитектуры и градостроительства. В документ добавили таблицу, где наглядно видно, что и в каких местах разрешено или запрещено использовать. Теперь вся информация, которая ранее занимала несколько листов, собрана в одном слайде.

- Обновления в методических рекомендациях также содержат описания по композиции вывесок с подложками. В них указано, например, какими должны быть расстояния от букв и знаков информационных конструкций до краев подложки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В «методичке» есть информация о том, как согласовать вывеску самостоятельно. Для этого нужно знать, в какой зоне она будет располагаться. А от этого уже зависит, куда обращаться. В документе подробно описаны, какие именно сведения и материалы должны содержаться в проекте для согласования.

Напомним, сети водоснабжения в хуторах Копанском и Новом начнут строить до конца 2019 года. Также здесь планируется капитально отремонтировать помещения в трех детсадах города, в них создадут новые группы для дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионате мира по легкой атлетике выступят представители Кубани
Команда Кубани победила в творческом конкурсе «Президентских состязаний»
Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
Коммунисты инициируют в Заксобрании закон о детях войны
На школьном стадионе в Новороссийске нашли труп
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
На Кубани более 100 литров донорской крови заготовлено за неделю
В Краснодаре в хуторах Копанском и Новом построят сети водоснабжения
В Краснодаре пройдет заключительный концерт православного фестиваля церковных хоров
Судебные приставы ловили должников на парковках Краснодара
В Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков
В Курганинском районе строят новый сквер
В Сочи на Белых скалах спасатели помогли туристке с травмой ноги
В Отрадненском районе мужчина с пистолетом похитил у охранника паспорт
В Славянском районе водитель мопеда пострадал в ДТП
На Кубани задержали мужчину, который похитил со счета знакомой 5 тысяч рублей
В Краснодаре женщина убила свою 87-летнюю бабушку
Маленькой американке с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» поможет врач из Краснодара
В Адыгее оштрафовали пилота Ми-2, который потерпел крушение
В Краснодаре в футбол сыграли команда главы города и сборная студентов из Сирии
В Краснодаре чиновник и директор предприятия похитили 270 тысяч рублей
Незаконная «Табакерка» пошла под снос в Краснодаре
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина пройдет выставка «Светлейший князь»
«Локомотив-Кубань» разгромил турецкую «Дарушшафаку»