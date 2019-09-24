Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-24T14:21:09+03:00

За это он выплатит 5 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В администрацию Марьянского сельского поселения поступило обращение гражданки по вопросам нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на кладбище в станице Марьянской. Начальник общего отдела мэрии информацию не проверил, ответ в установленные сроки женщине не направил.

- В отношении чиновника возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Должностное лицо оштрафовали. Он выплатил 5 тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранены, права заявительницы восстановлены.

Напомним, в Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков. Он проведет в исправительной колонии строгого режима 12 лет и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU