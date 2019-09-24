Чиновника Красноармейского района оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
В администрацию Марьянского сельского поселения поступило обращение гражданки по вопросам нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на кладбище в станице Марьянской. Начальник общего отдела мэрии информацию не проверил, ответ в установленные сроки женщине не направил.
- В отношении чиновника возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Должностное лицо оштрафовали. Он выплатил 5 тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранены, права заявительницы восстановлены.
Напомним, в Отрадненском районе осудили закладчика наркотиков. Он проведет в исправительной колонии строгого режима 12 лет и 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU