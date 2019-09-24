2019-09-24T14:59:22+03:00
Общество

В Сочи откроют новый досуговый центр для пенсионеров

Здесь они смогут научиться полезным навыкам и интересно провести время
Максим ОСОКИН
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В Сочи 26 сентября состоится торжественное открытие досугового центра для пенсионеров. Занятия для престарелых жителей курорта будут абсолютно бесплатными.

- Тысячи пенсионеров в Сочи смогут заниматься английским, танцами, рисованием, пением и освоить азы работы с компьютером. В центре будут работать 12 кружков. Все занятия с пенсионерами проводят профессиональные преподаватели, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы проекта.

Стоит отметить, что с момента открытия такого учреждения в Краснодаре и его филиала в хуторе Ленина, их посетили более 11 тысяч человек. Теперь такая возможность появилась не только у жителей краевого центра, но и Сочи. Центр располагается по адресу: ул. Пластунская, 135А.

Напомним, досуговый центр для пожилых людей в Краснодаре появился еще в мае прошлого года. Он размещался на Суворова, однако площадь помещения была маленькой. Новый офис располагается теперь на улице Буденного, 140.

ИСТОЧНИК KP.RU

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