В Краснодаре открыли проезд по улице Васнецова

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-24T15:20:08+03:00

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В Краснодаре завершены работы по замене канализационных сетей по улице Васнецова на участке между Селезнева и Северной. Действовавшие ограничения на проезд транспорта сняты.

- Данный коллектор, который обеспечивает прохождение порядка 30% городских стоков, давно нуждался в замене. Специалисты завершили все работы в срок. Также восстановили дорожное покрытие, поврежденное во время ремонта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ходе реконструкции проложили 267 м труб, обустроили четыре камеры, выполнили переключение на новый участок, сделали врезки в новый коллектор. Все работы проводили без отключение потребителей от сетей.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют 10 колодцев коммуникаций, расположенных на улице Красной. Из-за этого в ночное время будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне главной улицы краевой столице на участке от дома № 21 до пересечения с улицей Длинной.

ИСТОЧНИК KP.RU