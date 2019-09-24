2019-09-24T18:23:06+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет очередное заседание «Школы Агротуризма»

Представители отрасли и СМИ обсудят методы продвижения агротуризма в стране
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре 4 ноября пройдет «Школа Агротуризма». Участниками бизнес-конференции станут порядка 70 действующих и начинающих предпринимателей, а также фермеры, event-специалисты и представители СМИ.

- Также пройдет бизнес-конференция, у частники которой обсудят, как эффективно продвигать региональный агротуризм в России, - рассказали «КП» _ Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект «Школа Агротуризма» реализуется с 2017 году. В мероприятиях прошлых лет приняли участие порядка 400 практикующих и начинающих предпинимателей.

Сегодня на территории региона работают 105 объектов сельского туризма, которые расположены в 24 районах и городах. Они проводят эногастрономические и чайные туры, конные прогулки, рыбалку и охоту.

Напомним, в Кавказском биосферном заповеднике с 25 сентября по 5 октября специалисты будут проводить традиционное ежегодное мероприятие – считать оленя на реву. Посетителей территорий просят строго соблюдать правила поведения, не шуметь и не сходить с троп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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