2019-09-25T08:57:14+03:00
Происшествия

В Тбилисском районе закрыли школу из-за угрозы обрушения

Детей переведут в другие учебные заведения
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Тбилисском районе закрыли школу из-за угрозы обрушенияВ Тбилисском районе закрыли школу из-за угрозы обрушенияФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В станице Тбилисской закрыли школу № 2 из-за угрозы обрушения. В несущих стенах и межпотолочных перекрытиях двухэтажного здания школы образовались трещины. Это могло произойти из-за подвижки грунта в основании здания, его возвели в 1965 году.

Было принято решение приостановить занятия в школе, учеников переведут в школы № 6 и № 7.Сейчас в аварийном здании школы проводят экспертизу.

На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле комиссии по ЧС и пожарной безопасности Тбилисского района.

- Была открыта горячая линия по вопросам организации образовательного процесса школах № 6 и №2: 8 (86158) 2-39-83, 8 (918) 452-09-61 и 8 (953) 097-80-38, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Напомним, в краснодарском филиале школы № 71 на улице Байбакова начал обваливаться фасад здания. ЧП произошло утром 10 сентября. В результате ЧП никто не пострадал. Отвалилась часть штукатурки. Так как здание находится на гарантии, то подрядчик, который его возвел, восстановит шов межэтажного перекрытия за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24