В Тбилисском районе закрыли школу из-за угрозы обрушения

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-25T08:57:14+03:00

Детей переведут в другие учебные заведения

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В станице Тбилисской закрыли школу № 2 из-за угрозы обрушения. В несущих стенах и межпотолочных перекрытиях двухэтажного здания школы образовались трещины. Это могло произойти из-за подвижки грунта в основании здания, его возвели в 1965 году.

Было принято решение приостановить занятия в школе, учеников переведут в школы № 6 и № 7.Сейчас в аварийном здании школы проводят экспертизу.

На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле комиссии по ЧС и пожарной безопасности Тбилисского района.

- Была открыта горячая линия по вопросам организации образовательного процесса школах № 6 и №2: 8 (86158) 2-39-83, 8 (918) 452-09-61 и 8 (953) 097-80-38, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Напомним, в краснодарском филиале школы № 71 на улице Байбакова начал обваливаться фасад здания. ЧП произошло утром 10 сентября. В результате ЧП никто не пострадал. Отвалилась часть штукатурки. Так как здание находится на гарантии, то подрядчик, который его возвел, восстановит шов межэтажного перекрытия за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU