В Краснодаре начала разваливаться новая школа

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-10T14:30:21+03:00

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В краснодарском филиале школы № 71 на улице Байбакова начал обваливаться фасад здания. ЧП произошло утром 10 сентября. В результате ЧП никто не пострадал.

- Отвалилась часть штукатурки. Так как здание находится на гарантии, то подрядчик, который его возвел, восстановит шов межэтажного перекрытия за свой счет, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства администрации краевого центра.

Стоит отметить, что здание муниципалитет выкупил у девелопера. Новую школу ввели в эксплуатацию в текущем году. Она рассчитана на 1550 мест, в данный момент здесь проходят обучение в две смены более 3 тысяч юных жителей Краснодара.

Напомним, площадь территории школы составляет более 2,6 гектаров, здания - 21,1 тысяча квадратных метров. Здесь три этажа, три спортзала, где есть скалодром, беговые дорожки, велотренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU