В Краснодаре начала разваливаться новая школа
В краснодарском филиале школы № 71 на улице Байбакова начал обваливаться фасад здания. ЧП произошло утром 10 сентября. В результате ЧП никто не пострадал.
- Отвалилась часть штукатурки. Так как здание находится на гарантии, то подрядчик, который его возвел, восстановит шов межэтажного перекрытия за свой счет, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства администрации краевого центра.
Стоит отметить, что здание муниципалитет выкупил у девелопера. Новую школу ввели в эксплуатацию в текущем году. Она рассчитана на 1550 мест, в данный момент здесь проходят обучение в две смены более 3 тысяч юных жителей Краснодара.
Напомним, площадь территории школы составляет более 2,6 гектаров, здания - 21,1 тысяча квадратных метров. Здесь три этажа, три спортзала, где есть скалодром, беговые дорожки, велотренажеры.
ИСТОЧНИК KP.RU