В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта
В районе Главной городской площади Краснодара с 06:00 до 22:00 часов ограничат движения транспорта. Для проезда закроют участки дорог по улицам Красной, имени Буденного и Красноармейской. Здесь пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче2019.
28 сентября ограничат движение на следующих участках:
- улица Красная - от Длинной до Калинина;
- Буденного - от Рашпилевской до Коммунаров;
- улица Красноармейская - от Длинной до Буденного.
- Также здесь запретят парковку авто. Стоянку для гостей мероприятия организуют от Коммунаров до Красноармейской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, на Кубани в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Жители и гостей краевого центра смогут увидеть своими глазами, как применяются новые технологии, а также оценить электрический экологичный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU