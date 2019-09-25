В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-25T13:32:52+03:00

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В районе Главной городской площади Краснодара с 06:00 до 22:00 часов ограничат движения транспорта. Для проезда закроют участки дорог по улицам Красной, имени Буденного и Красноармейской. Здесь пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче2019.

28 сентября ограничат движение на следующих участках:

- улица Красная - от Длинной до Калинина;

- Буденного - от Рашпилевской до Коммунаров;

- улица Красноармейская - от Длинной до Буденного.

- Также здесь запретят парковку авто. Стоянку для гостей мероприятия организуют от Коммунаров до Красноармейской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Жители и гостей краевого центра смогут увидеть своими глазами, как применяются новые технологии, а также оценить электрический экологичный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU