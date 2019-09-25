2019-09-25T13:32:52+03:00
Общество

В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта

Это произойдет в субботу, 28 сентября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспортаВ районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта
Изменить размер текста:

В районе Главной городской площади Краснодара с 06:00 до 22:00 часов ограничат движения транспорта. Для проезда закроют участки дорог по улицам Красной, имени Буденного и Красноармейской. Здесь пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче2019.

28 сентября ограничат движение на следующих участках:

- улица Красная - от Длинной до Калинина;

- Буденного - от Рашпилевской до Коммунаров;

- улица Красноармейская - от Длинной до Буденного.

- Также здесь запретят парковку авто. Стоянку для гостей мероприятия организуют от Коммунаров до Красноармейской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Жители и гостей краевого центра смогут увидеть своими глазами, как применяются новые технологии, а также оценить электрический экологичный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24