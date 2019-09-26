В Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-26T11:17:53+03:00

Новый регламент разработали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства

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В краевой столице в едином стиле оформят муниципальные и частные автобусы, а также троллейбусы.

- По новому регламенту оформят 35 новых трамваев, 12 троллейбусов с автономным ходом, 40 автобусов средней и малой вместимости. На остальном подвижном составе стикеры заменят поэтапно, по мере износа старых информационных таблиц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Регламент представляет собой наглядный свод правил оформления салона и бортов общественного транспорта, а также остановок. Определены размер, цвет и стиль шрифтов для обозначения номеров маршрутов, трафареты стикеров.

Как рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, с бортов муниципального транспорта рекламу уберут до конца декабря этого года. На стоимости проезда это не должно отразится.

Напомним, в районе Главной городской площади Краснодара ограничат движение транспорта. Это произойдет в субботу, 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU