Хулиганов, разбивших вазоны в Горячем Ключе, задержали

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-26T10:49:07+03:00

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В Горячем Ключе задержали хулиганов, которые разбили вазоны с цветами.

Напомним, информация об инциденте появилась утром 25 сентября в социальных сетях. Фото с места происшествия начали выкладывать очевидцы. Вазоны, которые попали под горячую руку вандалов, находились по улице Ленина, а также рядом со стадионом «Юность»

Установить личности злоумышленников удалось благодаря видео с камеры видеонаблюдения, установленной в частном доме. 25 сентября поздно вечером вандалов опознали, и сотрудники ППС и ПДН выехали на их задержание.

- Хулиганами оказались уроженцы села Безымянного. Двоим из них по 18 лет, третьему исполнилось 19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Молодые люди в содеянном они уже признались, материал уже в дознании. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 214 УК РФ. Парням грозит ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU