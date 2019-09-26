2019-09-26T12:17:01+03:00
Общество

В конце сентября в Краснодаре зацвели каштаны

Они растут на углу улиц Фрунзе и Гоголя
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Кубанские новости"Фото: "Кубанские новости"
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Белые цветочки каштанов распустились в Краснодаре в конце сентября. Свежая зелень появилась по соседству с увядающей листвой. Деревья с «аномальным» цветением растут на углу улиц Фрунзе и Гоголя.

Подобное явления в сентябре встречается не так уж и редко. Второй раз за год кроме вишни, могут зацвести деревья абрикос, сирень, каштаны. Это происходит в Краснодарском крае уже последние лет десять.

- Цветение растений в такое время связано с перепадом температур - дневных и ночных. Из-за этого и раскрываются цветки, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на директора Ботанического сада КубГУ Татьяна Яненко.

Повторное цветение может привести к тому, что в следующем году такие украшения на ветках уже не распустятся.

Напомним, дерево вишни расцвело в краснодарском поселке Северном на улице Вячеслава Ткачева. Местные, когда увидели на нем белые цветы, тут де стали фотографировать ветки. Ведь обычно вишня цветет в мае, а тут – в сентябре выпустило цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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