В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-26T14:02:02+03:00

До конца года обследуют все насаждения, которые находится на территориях учебных организаций города

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В краевой столице с 12 по 25 сентября проверили состояние деревьев в школах и детских садах. Всего осмотрели 72 территории. В результате были выданы порубочные билеты на удаление 832 и обрезку 487 зеленых насаждений.

По поручению главы города Евгения Первышова до конца года проверят деревья на всех территориях образовательных учреждений столицы Кубани.

- За полторы недели уже обследованы более 30 процентов территорий школ и детсадов. И эту работу предстоит завершить в ближайшее время, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

- В дальнейшем власти будут следить, чтобы в случае сильного ветра в школах и детсадах были отменены прогулки на свежем воздухе и занятия на улице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, улицы Краснодара очистили от упавших от ветра деревьев. 18 сентября на пульт городской ЕДДС поступило 17 сообщений об упавших из-за сильного ветра деревьях. Ветви также обвалились на территории четырех детсадов и двух школ. Порывы ветра 18 сентября достигали 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU