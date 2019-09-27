В акватории Геленджика обезвредили мину времен ВОВ

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-27T10:28:21+03:00

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В Геленджике у берега Тонкого мыса в ходе строительных работ на глубине 3-х метров нашли объект, похожий на военный снаряд. Эксперты установили, что это глубинная противокорабельная мина времен ВОВ.

- Экстренно собрали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совещании приняли решение мину ликвидировать на месте. Поскольку она пролежала долгое время на дне, ее корпус был деформирован и частично погружен в грунт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

На время проведения операции район оцепили, а также оповестили жителей близлежащих районов. В итоге, мину успешно обезвредили.

В Геленджике обезвредили бомбу времен войны.

Напомним, в Краснодаре 1 и 2 октября проведут командно-штабную тренировку служб гражданской обороны. В ходе учений сотрудники экстренных и коммунальных служб города совместно с рядом предприятий, организаций и учебных учреждений отработают действия при возникновении ЧС техногенного и природного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU