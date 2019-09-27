В Краснодаре подростки с высоты 12-го этажа сбросили баллон с компотом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-27T11:14:40+03:00

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Инцидент произошел 26 сентября около 15:00 в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Фото с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети.

Местная жительница прогуливалась с детской коляской, в которой сидел семимесячный ребенок, во дворе дома. В этот момент рядом с ними пролетела банка с компотом и упала на авто. Осколки от баллона разлетелись, попали в коляску и повредили еще несколько машин. К счастью, никто не пострадал.

Фото: соцсети

Свидетели случившегося поднялись на 12-тый этаж дома, там они нашли еще несколько банок, которые стояли у выхода на общий балкон. Соседи подозревают школьников, которые живут в этой многоэтажке. Ранее их уже ловили за тем, что они бросали с высоты овощи, яйца, арбузы

- В полицию с подобными сообщениями никто не обращался, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

Напомним, в Краснодаре двухэтажный самострой пошел под снос. Работы находятся в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU