На Кубани открылась Международная школа молодых ученых
В Сочи открылась Международная школа молодых ученых. Участниками стали студенты и молодые преподаватели экономических вузов края, а также Ростова-на-Дону, Волгограда, Рязани и Саратова.
- Они в течение трехдневных семинаров, тренингов и мастер-классов обсудят актуальные вопросы развития экономики страны и Кубани. Также участники посетят образовательный центр «Сириус», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Такие мероприятия важны для развития региона. В ближайшем будущем студентам предстоит воплотить в жизнь масштабные проекты развития региона. Закроется Школа молодых ученых 28 сентября.
Напомним, в Анапе в поселке Виноградном открылся отдел краеведения. Здесь будут храниться раритетные экспонаты.
ИСТОЧНИК KP.RU