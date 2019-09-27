2019-09-27T13:06:33+03:00
Общество

На Кубани открылась Международная школа молодых ученых

Работать она будет всего три дня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи открылась Международная школа молодых ученых. Участниками стали студенты и молодые преподаватели экономических вузов края, а также Ростова-на-Дону, Волгограда, Рязани и Саратова.

- Они в течение трехдневных семинаров, тренингов и мастер-классов обсудят актуальные вопросы развития экономики страны и Кубани. Также участники посетят образовательный центр «Сириус», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такие мероприятия важны для развития региона. В ближайшем будущем студентам предстоит воплотить в жизнь масштабные проекты развития региона. Закроется Школа молодых ученых 28 сентября.

Напомним, в Анапе в поселке Виноградном открылся отдел краеведения. Здесь будут храниться раритетные экспонаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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