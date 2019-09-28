2019-09-28T09:43:15+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 28 сентября 2019 года: самая теплая вода в Сочи и Адлере

А на Азовском побережье купальный сезон подошел к концу
Евгения СОРОКА
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Но из-за непогоды в Сочи особо не поплаваешь.Но из-за непогоды в Сочи особо не поплаваешь.Фото: Константин БРЕДНИКОВ
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Поток отдыхающих на Черноморском побережье с каждым днем ослабевает. Солнце уже не такое сильное как летом, все чаще идут дожди. Правда, море еще теплое и приятное для купания. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

В субботу, 28 сентября, самая теплая вода в Сочи - она держится на отметке 22,7 градуса, в Адлере чуть ниже - 22,5 градуса. Правда, погода здесь оставляет желать лучшего. На курорте прогнозируют сильные ливни с грозами и даже градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды и сход селей. А еще утром и днем 28 сентября на участке Магри-Веселое над морем обещают смерчи. Так что лучше воздержаться от купания.

Но зато с комфортом можно поплавать в Туапсе - здесь температура моря держится на отметке 22 градуса, в Джубге - 21,8. Чуть прохладнее в Геленджике - 21 градус. Самая освежающая вода в Анапе и Новороссийске - 20,7 градуса.

А вот на пляжах Азовского побережья искупаться рискнут не все - здесь купальный сезон закрывается. В Темрюке температура моря 18,4 градуса, в Приморско-Ахтарске еще меньше - 17 градусов. Холоднее всего в Ейске - 15,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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