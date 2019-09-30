2019-09-30T10:02:48+03:00
Происшествия

В Армавире при пожаре в частном доме погиб человек

После тушения возгорания нашли тело мужчины
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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В Армавире в ночь на 26 сентября произошел пожар в частном доме в проезде Фестивальном.

- По предварительным данным, возгорание случилось в одной из комнат жилища. Соседи, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. После локализации на месте ЧП нашли тело мужчины. Было установлено, что это 45-летний хозяин дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре в ночь на 29 сентября произошел пожар в 17-этажном жилом доме. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в около полуночи. На месте выяснилось, что пожар возник в квартире на 13-ом этаже. Горела комната в 40 квадратных метров. Из подъезда срочно были выведены 50 человек. Они наблюдали за работой пожарных на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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