В Геленджике начали сносить крупный самострой

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-30T13:47:06+03:00

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В Геленджике по улице Пограничной сносят самострой. За процессом следят судебные приставы.

Площадь здания составляет почти 500 квадратных метров. По решению суда объект был признан самовольно возведенной постройкой, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан.

- Дом был построен более чем наполовину. Работы по сносу осуществляет специализированная подрядная организация, назначенная судом. Контроль за исполнением решения суда осуществляют судебные приставы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Работы по сносу уже находятся в завершающей стадии.

Напомним, Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «ТД «Партнер», которое производит металлоконструкции. 29 сотрудников не получали заплату. Долг перед ними составил свыше 1,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU