2019-09-30T16:38:35+03:00
Общество

11-летний мальчик, пропавший в Новороссийске найден живым

Об этом сообщили волонтеры
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajФото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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На официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсетях появилась информация, что 11-летний школьник, который ушел из дома в Новороссийске пять дней назад, найден живым.

- Дмитрий Слугин вышел из своего дома в 7:00 25 сентября. После этого он перестал выходить на связь с родными, - рассказали «КП» - Кубань представители поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

Стоит отметить, что ранее мальчик уже пропадал. 24 апреля он вышел со двора школы №8, на Мысхакском шоссе, но домой так и не дошел. Мальчика нашли 28 апреля.

Напомним, на улице Советской станицы Гостагаевской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Орион» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем марки «Мазда 3».

ИСТОЧНИК KP.RU

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