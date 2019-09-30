11-летний мальчик, пропавший в Новороссийске найден живым
На официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсетях появилась информация, что 11-летний школьник, который ушел из дома в Новороссийске пять дней назад, найден живым.
- Дмитрий Слугин вышел из своего дома в 7:00 25 сентября. После этого он перестал выходить на связь с родными, - рассказали «КП» - Кубань представители поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.
Стоит отметить, что ранее мальчик уже пропадал. 24 апреля он вышел со двора школы №8, на Мысхакском шоссе, но домой так и не дошел. Мальчика нашли 28 апреля.
Напомним, на улице Советской станицы Гостагаевской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Орион» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем марки «Мазда 3».
ИСТОЧНИК KP.RU