2019-09-30T19:47:54+03:00
Происшествия

В Новороссийске загорелся частный дом

В результате ЧП могут быть пострадавшие [Видео]
Максим ОСОКИН
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В Новороссийске горел частный двухэтажный домВ Новороссийске горел частный двухэтажный домФото: Ольга Крыльцова
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В Новороссийске сегодня вечером на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме по адресу: пер. 2-й Кутузовский.

- На место незамедлительно отправились специалисты. Они установили, что горение происходит на площади 150 м. кв, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания. В результате инцидента, по предварительным данным, имеются пострадавшие.

Напомним, в Армавире произошел пожар в частном доме в проезде Фестивальном. По предварительным данным, возгорание случилось в одной из комнат жилища. Соседи, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. После локализации на месте ЧП нашли тело мужчины. Было установлено, что это 45-летний хозяин дома.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Новороссийске горел частный дом.В Новороссийске горел частный дом. По словам очевидцев, есть пострадавшие

ИСТОЧНИК KP.RU

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