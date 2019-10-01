2019-10-01T09:05:21+03:00
Звезды

В Брюховецком районе отремонтировали сельский Дом культуры

На это выделили 3,5 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Брюховецком районе отремонтировали Переясловский сельский Дом культуры. Торжественная церемония открытия была приурочена к 225-й годовщине со дня образования станицы. Объем финансирования составил свыше 3,5 миллионов рублей.

- Отремонтировали фасад, заменили кровлю здания, а также купили одежду для сцены и звукоусилительную аппаратура, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца года в рамках нацпроекта в крае завершатся капитальные ремонты еще семи учреждений культуры – в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком районах и Анапе.

Напомним, на Кубани продолжается реализация проекта «Культура малой Родины». Районный Дом культуры станицы Крыловской получил 3 миллиона 119 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы. На эти деньги закупили звуковую аппаратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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