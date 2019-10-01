2019-10-01T18:54:10+03:00
Общество

«Это не Rolex!»: В мэрии Краснодара опровергли слухи о «золотых» часах Евгения Первышова

Градоначальник, по словам администрации, носит более бюджетную модель [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Евгений Первышов на брифинге. Фото: krd.ruЕвгений Первышов на брифинге. Фото: krd.ru
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Новости о дорогих часах чиновников появляются в прессе постоянно. После сегодняшнего брифинга заговорили и о наручном аксессуаре главы Краснодара. Пользователи соцсетей разглядели на снимках у Евгения Первышова настоящий Rolex. Особые ценители пошли дальше и узнали модель часов.

- Это же Datejust 41. Дорогущие! Стоят тысяч 800, ни меньше. Там отметки на циферблатах изготавливают из 18 каратного золота! - возмущались пользователи, подозревая, что на такие часы глава кубанской столицы не заработал. - Он в 2018-м году 1 миллион 478 тысяч рублей заработал. Что-то странно.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Однако в мэрии Краснодара поспешили успокоить пользователей. По их словам, градоначальник носит более бюджетную модель.

- Кто-то сегодня разглядел на них Rolex модели Datejust41. И даже нагуглили ценник. Вот фото с более наглядного ракурса. И, для удобства, фрагмент, - сообщили в администрации города. - Часы, которые сегодня были на руке Евгения Первышова, - «Ракета» отечественного производства.

Согласно прайсу, указанному на сайте интернет-магазина, стоимость таких часов - 68 тысяч рублей.

Слева часы Rolex, справа - отечественного производства.

Слева часы Rolex, справа - отечественного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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