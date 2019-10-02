2019-10-02T10:17:40+03:00
Происшествия

В Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшения

Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшенияВ Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшенияФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Славянского района поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что из его дома пропали ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Вскоре задержали 19-летнего знакомого потерпевшего. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Парень часто заходил в гости к заявителю и знал о том, где хранятся ценности. В очередной визит, когда хозяин ненадолго отвлекся, злоумышленник похитил ювелирные изделия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани директора частной охранной организации будут судить за невыплату зарплаты. Он задолжал работникам более 82 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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