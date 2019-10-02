В краснодарском ресторане произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-02T09:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявка на пульт дежурного МЧС поступила 2 октября в 08:36. Произошло возгорание в административно-офисном здании на улице 1 мая.

На место ЧП незамедлительно выехали первые пожарные подразделения. Они установили, что площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. На месте работает 12 единиц техники и 42 человека личного состава.

Фото: ГУ МЧС по краю

- В 09:18 ликвидировали открытое горение, в 09:27 пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На кадрах, которые выложили очевидцы видно, что над двухэтажным зданием, в котором находится кафе, поднимаются густые клубы серого дыма.

Напомним, в Краснодаре прошло совещание под председательством ио министра ГО и ЧС России Ярослава Городецкого. В его ходе обсудили проведение на Кубани всероссийской тренировки по гражданской обороне. На первом этапе разработают план первоочередных мероприятий по ГО. На втором - пройдут учения на территории Тимашевского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735342" frameborder="0"></iframe> Пожар в кафе Краснодара.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU