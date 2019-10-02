2019-10-02T14:00:16+03:00
Общество

Евгений Первышов встретился с жителями Центрального округа Краснодара

Мероприятие прошло в общественно-информационном центре
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Глава города Евгений Первышов встретился с местными жителями. Мероприятие провели в общественно-информационном центре, который находится на улице Красноармейской.

- На встрече также присутствовали глава администрации Центрального внутригородского округа Елена Малова, руководители структурных подразделений мэрии и депутаты городской Думы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Было принято сразу несколько решений. До начала отопительного сезона на территории Краснодарского машиностроительного техникума отремонтируют котельную. Также проведут освещение в сквере «Сад Тротнера» и на пересечении улиц имени Гудимы и Орджоникидзе установят светофор, сделают безопасный переход.

Напомним, на Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием. На это было выделено 408 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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