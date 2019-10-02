Рабочий день Кондратьева проходит в Курганинском районе

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-02T13:54:58+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектирует Курганинский район. Он съездит на ведущие промышленные и перерабатывающие предприятия муниципалитета.

- Кондратьев проведет встречу с активом территории. На вопросы жителей ответят вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, руководитель района Андрей Ворушилин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В структуре базовых направлений экономической деятельности Курганинского района предпочтение отдается розничной торговле, а также сельскому хозяйству.

Напомним, Евгений Первышов встретился с жителями Центрального округа Краснодара. Мероприятие прошло в общественно-информационном центре. Было принято несколько решений.

ИСТОЧНИК KP.RU