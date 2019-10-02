На переоснащение предприятий пищевой промышленности Кубани направят 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-02T16:09:28+03:00

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Предприятия пищевой промышленности Краснодарского края нуждаются в 15 млрд рублей для закупки нового оборудования. До конца года из регионального бюджета на поддержку отрасли выделят порядка 4 млн рублей, а в 2020 году эта сумма вырастет до 100 млн.

- Также поддержку предприятиям пищевой промышленности окажут за счет выдачи льготных займов из краевого Фонда развития промышленности. На эти средства можно будет субсидировать проценты по банковским кредитам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что представители кубанского пищепрома могут рассчитывать и на поддержку федерального бюджета. Компаниям предлагаются займы до 300 млн рублей под 1% годовых по линии Фонда развития промышленности.

Напомним, на Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием. На это было выделено 408 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU