На Кубани внедрят программу по привлечению кадров в сферу здравоохранения

СЕГОДНЯ 19:50 2019-10-02T19:50:48+03:00

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В данный момент укомплектованность медицинских учреждений Краснодарского края врачами составляет лишь 47%. Потребность в среднем медперсонале покрыта лишь на 70%.

- При этом в регионе снижается детская смертность, а больницы и поликлиники оснащают самым современным оборудованием, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

Для решения проблемы медицинских кадров на Кубани разработают специальную программу, которая поможет избавиться от дефицита сотрудников. Он предполагает, в частности, покупку квартир для врачей, либо строительство многоквартирных домов для медиков.

Напомним, в рамках проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Здравоохранение» сосудистые центры Краснодарского края получат 37 единиц нового оборудования. Их стоимость составила 408 миллионов рублей. Уже заключены контракты на поставку ангиографов, магнитно-резонансных томографов, техники для ранней реабилитации, аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU