В Анапе построят новую дорогу
Анапское шоссе с Супсехским соединит новая дорога. В городе прошли публичные слушания, где был принят проект планировки территории новой развязки.
На курорте продолжается реализация масштабного проекта главы Анапы Юрия Полякова по улучшению дорожной ситуации. Транспортный поток для борьбы с пробками будут уводить с Супсеха в сторону улицы Мирной и на Анапское шоссе.
- Уже год занимаемся проектированием и процедурами согласования. В крае нам обещали на следующий год финансовую поддержку, и мы обязательно сделаем новую четырехполосную дорогу, - рассказал Юрий Поляков.
Ширина дороги составит 14 метров, по обе стороны будут обустроены тротуары по 2,25 метра. Общая протяженность дороги - 3,2 километра. На пересечении с улицей Мирной может появится кольцевая развязка. Об это сообщили на официальной странице администрации Анапы в Instagram.
Напомним, Суворовский мост в Краснодаре отремонтировали наполовину. Движение по новому участку откроют 3 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU