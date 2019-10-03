2019-10-03T08:04:26+03:00
Общество

В Анапе построят новую дорогу

Ее протяженность составит 3,2 километра
Александра ПОДУШКО
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В Анапе построят новую дорогуВ Анапе построят новую дорогу
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Анапское шоссе с Супсехским соединит новая дорога. В городе прошли публичные слушания, где был принят проект планировки территории новой развязки.

На курорте продолжается реализация масштабного проекта главы Анапы Юрия Полякова по улучшению дорожной ситуации. Транспортный поток для борьбы с пробками будут уводить с Супсеха в сторону улицы Мирной и на Анапское шоссе.

- Уже год занимаемся проектированием и процедурами согласования. В крае нам обещали на следующий год финансовую поддержку, и мы обязательно сделаем новую четырехполосную дорогу, - рассказал Юрий Поляков.

Ширина дороги составит 14 метров, по обе стороны будут обустроены тротуары по 2,25 метра. Общая протяженность дороги - 3,2 километра. На пересечении с улицей Мирной может появится кольцевая развязка. Об это сообщили на официальной странице администрации Анапы в Instagram.

Напомним, Суворовский мост в Краснодаре отремонтировали наполовину. Движение по новому участку откроют 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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