2019-10-03T09:41:52+03:00
Общество

В Курганинском районе до конца 2020 года газифицируют два населенных пункта

Это поселок Веселый и хутор Сеятель
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Курганинском районе остаются негазифицированными четыре населенных пункта. Это поселки Лучезарный, Восточный, Северный и хутор Красное знамя. Уже готовят документацию для включения в краевую программу еще двух сельских территорий.

- До 1 декабря 2020 года будут полностью газифицированы поселок Веселый и хутор Сеятель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Ейском районе в станице Камышеватской запустили два объекта газоснабжения. Это подводящие газопроводы высокого давления и низкого. Их установили между у Пролетарской и Октябрьской, между Восточной и Коммунаров. Также газопроводы низкого давления провели на улицах Маркса, Рабочей и Кавказской. Общая протяженность объектов составила более 17 километров, из краевого бюджета на это выделили более 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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