В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-03T12:19:05+03:00

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24-25 сентября 2019 года в Сочи на курорте Роза Хутор состоялся XIX Международный форум «СПЕКТР-2019». На мероприятии обсудили вопросы внедрения сетей 5G и интернета вещей, также трансформации телесмотрения и защиты персональных данных в условиях цифровизации.

На форуме была секция, посвященная 25-летию Рунета, на которой представили наиболее актуальную информацию о российских доменных зонах.

- Выступали представители операторов связи, зарубежных и отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, научно-исследовательских институтов и отраслевых организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления Роскомнадзора по ЮФО.

Участники заседания обсудили вопросы противодействия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии, регулирования данных, а также баланса между развитием технологий и защитой частной жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU