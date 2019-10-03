2019-10-03T12:19:05+03:00
Общество

В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»

На мероприятии обсудили основные вопросы инфокоммуникационной отрасли
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Управления Роскомнадзора по ЮФОФото: Управления Роскомнадзора по ЮФО
Изменить размер текста:

24-25 сентября 2019 года в Сочи на курорте Роза Хутор состоялся XIX Международный форум «СПЕКТР-2019». На мероприятии обсудили вопросы внедрения сетей 5G и интернета вещей, также трансформации телесмотрения и защиты персональных данных в условиях цифровизации.

На форуме была секция, посвященная 25-летию Рунета, на которой представили наиболее актуальную информацию о российских доменных зонах.

- Выступали представители операторов связи, зарубежных и отечественных производителей телекоммуникационного оборудования, научно-исследовательских институтов и отраслевых организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления Роскомнадзора по ЮФО.

Участники заседания обсудили вопросы противодействия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии, регулирования данных, а также баланса между развитием технологий и защитой частной жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали