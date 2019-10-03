В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-03T13:15:00+03:00

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В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ночь на 26 июля девушка со своим молодым человеком и его 24-летним братом выпивала алкоголь у них дома на улице Мзымтинской села Черешни. Во время пьянки братья поссорились и начали размахивать кулаками. Со слов девушки, она попыталась разнять их. Но в ответ на это родственник ее парня толкнул ее и начал оскорблять. Девушка ударила обидчика ножом в область спины, после чего ушла к себе домой, выбросив по дороге холодное оружие.

- Так как девушке 16 лет, она не достигла совершеннолетнего возраста, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая продолжает действовать в настоящее время, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU