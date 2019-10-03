В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-03T14:03:28+03:00

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Инцидент произошел в одном из магазинов бытовой техники в городе-курорте. Видео с камер видеонаблюдения магазина попало в социальные сети.

На кадрах видно, как сотрудник торговой точки показывал покупательнице блендер. Он включил прибор и стал рассказывать, как им пользоваться. В этот момент он случайно коснулся пальцем ножа и остался без части конечности.

Женщина, которая хотела приобрести товар, была шокирована, как и очевидцы вокруг, однако процесс работы магазина не прекращался.

Официальных данных по данному факту нет. Информация уточняется.

Напомним, в Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня. Между ними во время застолья произошел конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735625" frameborder="0"></iframe> В Сочи продавец остался без пальца.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU