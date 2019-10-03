В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
Инцидент произошел в одном из магазинов бытовой техники в городе-курорте. Видео с камер видеонаблюдения магазина попало в социальные сети.
На кадрах видно, как сотрудник торговой точки показывал покупательнице блендер. Он включил прибор и стал рассказывать, как им пользоваться. В этот момент он случайно коснулся пальцем ножа и остался без части конечности.
Женщина, которая хотела приобрести товар, была шокирована, как и очевидцы вокруг, однако процесс работы магазина не прекращался.
Официальных данных по данному факту нет. Информация уточняется.
Напомним, в Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня. Между ними во время застолья произошел конфликт.
В Сочи продавец остался без пальца.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU