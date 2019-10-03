2019-10-03T16:59:52+03:00
Общество

На Кубани снизилась подростковая преступность

Однако, количество тех, кто пошел на правонарушение повторно, выросло на 20%
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре обсудили ситуацию с подростковой преступностью на Кубани. С начала года количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 6%. При этом на 20% выросло число подростков, которые пошли на повторное нарушение закона.

- В каждом подобном случае работу ведут не только с подростком, но и семьей, а также в школах с подключением социальных педагогов и психологических служб, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на Кубани ежегодно с 1 ноября начинают работу группы, состоящие из сотрудников органов системы профилактики. Они посещают состоящие на учете семьи и помогают в решении бытовых проблем.

Напомним, в Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве знакомого. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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