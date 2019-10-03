2019-10-03T19:40:38+03:00
Общество

Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты

Правда пока он лишь временно исполняет обязанности градоначальника
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Временно исполняющим обязанности мэра Ялты стал Иван Имгрунт. Такое решение приняли депутаты городского совета. Нынешний глава Ялты перешел на работу в Совет министров Крыма.

- Иван Имгрунт будет временно занимать кресло мэра курорта с 4 октября до вступления в должность лица, назначенного на пост главы администрации по результатам конкурса. Его итоги подведут в ноябре 2019 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Ялты.

Стоит отметить, что Иван Имгрунт работает в мэрии Ялты с мая. Осенью 2017 года он ушел с поста главы Белореченского района Краснодарского края.

Напомним, на автодороге Курганинск-Армавир в районе поворота на хутор Михайлов произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Мазда Демио», превысил допустимую скорость, не справился с управлением и допустил съезд транспортного с дороги и его опрокидывание. В результате аварии погиб находившийся в салоне иномарки пассажир. Это 65-летний политик Михаил Велигодский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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