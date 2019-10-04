На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда
В Краснодарском крае виноград убрали с площади 15,2 тысяч гектар. Это 70 процентов от запланированного на Кубани.
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, средняя урожайность выше, чем в прошлом году. Больше всего винограда собрали в Темрюкском районе – 126 тысяч тонн. Потом идут Анапа – 13,3 тысяч тонн и Новороссийск – 11 тысяч тонн.
- Уборку планируют завершить до конца октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кубань занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. Этим занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства.
Напомним, в Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы. Часть денег направят на оформление малых декоративных форм и цветочных клумб.
ИСТОЧНИК KP.RU