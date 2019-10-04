На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-04T14:54:31+03:00

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В Краснодарском крае виноград убрали с площади 15,2 тысяч гектар. Это 70 процентов от запланированного на Кубани.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, средняя урожайность выше, чем в прошлом году. Больше всего винограда собрали в Темрюкском районе – 126 тысяч тонн. Потом идут Анапа – 13,3 тысяч тонн и Новороссийск – 11 тысяч тонн.

- Уборку планируют завершить до конца октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубань занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. Этим занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства.

Напомним, в Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы. Часть денег направят на оформление малых декоративных форм и цветочных клумб.

ИСТОЧНИК KP.RU