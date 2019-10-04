2019-10-04T16:48:17+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели помогли 3-летней девочке

Ее нога застряла в скамейке
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
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В Адлерском районе Сочи на улице Голубые Дали местная жительница гуляла с двумя детьми. Трехлетняя девочка попыталась залезть двумя ногами на лавочку, но поскользнулась.

- В результате, одна нога ребенка оказалась зажата между деревянными элементами. Выбраться малышка не смогла даже при помощи мамы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»

Женщина вызвала спасателей, которые, прибыв на место, при помощи лома отодвинули деревянный элемент и освободили ребенка. Девочка не пострадала, только отделалась синяками и ссадинами.

Напомним, в Лабинске на пульт оперативного дежурного «Кубань-СПАС» поступило тревожное сообщение. Инцидент произошел в цеху по производству тротуарной плитки. Выяснилось, что оператора затянуло в механизм бетономешалки. Сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС» через 10 минут прибыли на место происшествия. Пострадавший находился на 5-метровой высоте, у него были зажаты рука и нога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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