2019-10-04T18:09:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре загорелся автомобиль

Машина восстановлению не подлежит [Видео]
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре в 17:00 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кореновской.

- На место происшествия сотрудники прибыли в 17:08. Возгорание удалось ликвидировать в 17:11, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации огня были задействованы 7 человек и две единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

В Краснодаре сгорел автомобиль.

Напомним, в Дежурную часть Лабинского района обратился местный житель. Пенсионер рассказал, что оставил машину во дворе своего дома, а позже нашел его на месте парковки с повреждениями кузова. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что через незапертую дверь проник в дома своего соседа. Он нашел ключи от автомобиля пенсионера и решил ими воспользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань – лидер юга России по обороту торговли и общепита
Владимир Путин оценил модернизацию морского порта в Темрюкском районе
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
Губернатор Кубани поздравил педагогов края с Днем учителя
В Краснодаре по улице Войсковой запретят стоянку автомобилей
В Краснодаре покажут "Матрицу" в оригинальной версии
На Кубани школьникам выдали закладки для книг с правилами дорожного движения
В Сочи спасатели помогли 3-летней девочке
Альфа-Банк предложил клиентам счет с 6,5% годовых
На Кубани перевыполнили план по курортному сбору
В Белореченском районе фирма незаконно добыла песка на 18 млн рублей
В Краснодаре снимут голливудский фильм
На Кубани собрали 165 тысяч тонн винограда
Искусственный интеллект встанет за штурвал
В Краснодаре пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Кондратьев поздравил педагогов Кубани с профессиональным праздником
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Анапе расширят улицу Ленина
В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание
В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП
В Краснодаре торговый центр пошел под снос
В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино