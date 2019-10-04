В Краснодаре загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-04T18:09:27+03:00

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В Краснодаре в 17:00 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кореновской.

- На место происшествия сотрудники прибыли в 17:08. Возгорание удалось ликвидировать в 17:11, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации огня были задействованы 7 человек и две единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

В Краснодаре сгорел автомобиль.

Напомним, в Дежурную часть Лабинского района обратился местный житель. Пенсионер рассказал, что оставил машину во дворе своего дома, а позже нашел его на месте парковки с повреждениями кузова. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что через незапертую дверь проник в дома своего соседа. Он нашел ключи от автомобиля пенсионера и решил ими воспользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU