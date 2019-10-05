На дедушку погибшего под колесами «ласточки» 4-летнего мальчика завели уголовное дело
Страшная трагедия произошла еще 23 сентября на железнодорожном перегоне «Саратовская - Псекупс» в Горячеключевском районе. Утром 71-летний пенсионер переходил пути вместе со своим 4-летним внуком.
- По версии следствия, во время движения по железнодорожной насыпи мужчина оставил ребенка без присмотра, отдалившись от него на 5-8 метров, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
В итоге мальчика насмерть сбила «ласточка», которая следовала из Адлера в Краснодар.
- Локомотивная бригада поезда не имела технической возможности предотвратить наезд, - добавляют следователи.
Пенсионера сейчас подозревают в «Причинении смерти по неосторожности». В случае, если вина мужчины будет доказана, его могут наказать исправительными работами на срок до двух лет или отправить в тюрьму на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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